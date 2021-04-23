Кейтлин Дженнер объявила об участии в выборах губернатора Калифорнии

Трансгендерная звезда реалити-шоу Кейтлин Дженнер заявила, что намерена принять участие в выборах на пост губернатора Калифорнии. Об этом сообщает политик в своем Twitter-профиле.

«Я в деле! Калифорния стоит того, чтобы за нее бороться», — следует из поста звезды реалити-шоу.

Дженнер подала документы, чтобы претендовать на пост губернатора. Кроме того, она уже наняла несколько известных республиканцев, которые будут руководить ее избирательной кампанией.

Помимо того, с анонсом начала кампании она объявила о запуске персонального сайта. На портале сторонники Дженнер могут поддержать ее и оставить контакты.

По словам Дженнер, Калифорния была ее домом почти 50 лет.

В том случае, если Дженнер выиграет выборы, она станет первым губернатором-трансгендером в истории Соединенных Штатов.

Кейтлин Дженнер — бывший спортсмен Брюс Дженнер. До своего трансгендерного перехода он был мужем Крис Дженнер — матери Ким Кардашьян.

Сейчас на посту губернатора Калифорнии находится Гэвин Ньюсом, который является членом Демократической партии. При этом Дженнер является сторонником Республиканской партии.