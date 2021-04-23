Белоруссия ввела ответные санкции против Запада

Белоруссия ввела экономические меры в ответ на санкции Запада, передает пресс-служба правительства страны.

Как сообщается, «для обеспечения защиты национальных интересов с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа» власти республики утвердили перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Белоруссии.

В частности, в данный список попали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.

Отмечается, что соответствующее решение было закреплено постановлением Совета министров Белоруссии от 23 апреля 2021 года №240.

На этой неделе стало известно, что в Министерстве финансов США приостановили часть американских санкций в отношении Белоруссии.

30 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ «О применении специальных мер», предусматривающий введение ограничений против стран, которые ранее наложили санкции на белорусские физические лица и компании.