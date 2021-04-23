В офисе Зеленского отреагировали на предложение Козака о встрече в Донбассе

Киев оценил предложение России провести в Донбассе встречу с участием Франции и Германии, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Москва предлагает Парижу и Берлину до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины.

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, украинская сторона расценивает данное предложение «как то, что может размыть саму идею переговоров». «Чтобы обеспечить конструктивность, предложение Дмитрия Козака можно рассмотреть и попытаться реализовать на уровне Трехсторонней контактной группы», — сказал Подоляк.

Накануне главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. При этом советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович рассказал, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР.

Ранее Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса в случае необходимости.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.