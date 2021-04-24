Китай напомнил США о нарушении мирового порядка Вашингтоном

Соединенные Штаты во время президентства бывшего главы государства стали главными нарушителями международного порядка, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Предыдущее правительство США вы[ходило из состава международных групп, разрывало договоры, отказывалось от международных обязательств и стало крупнейшим нарушителем текущего международного порядка», – заявил китайский министр.

При этом он приветствовал возвращение администрации нового президента США Джо Байдена к мультилатерализм, однако добавил, что в данном направлении американской стороне есть, куда развиваться.

«[Китай] считает, что истинный мультилатерализм должен проявляться в открытости и терпимости, строгом верховенстве закона, консультациях и сотрудничестве <...> Мы не можем участвовать в новой групповой конфронтации под знаменем мультилатерализма», – отметил Ван И.

Ранее США и Китаю предрекли новую экономическую войну.