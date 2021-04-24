В ФРГ увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах в Врбетице

Германское издание World Economy нашло несостыковки в версии властей Чехии о причастности российских спецслужб к организации взрывов на военных складах в Врбетице в 2014 году.

В Праге заявили, что к инциденту имеет отношение один из сотрудников посольства России в Чехии, который продолжал работать в республике вплоть до высылки российских дипломатов ранее в апреле.

При этом авторы материала обратили внимание на то, что обычно российские дипломаты работают на одном посту от трех до четырех лет.

В статье отметили, что, таким образом, если российский дипломат действительно был причастен к произошедшему в Врбетице, то вряд ли он продолжает работать в Чехии. В связи с этим чешские утверждения выглядят неубедительными.

Кроме того, по словам журналистов, на военных складах были найдены противопехотные мины чешской армии, от которых Чешская Республика должна была отказаться еще в 1997 году после присоединения к Оттавскому соглашению о противопехотных минах. Предполагается, что эти боеприпасы находились на складах более 20 лет.

«Но, скорее всего, они были значительно старше, возможно, еще времен «холодной» войны, то есть, по крайней мере, [старше] 30 лет», — упоминается в материале.

При этом в материале добавляется, что хранящаяся десятилетиями взрывчатка может внезапно начать разлагаться и приводить к взрыву, особенно если они хранятся неправильно. По словам авторов, к таким же выводам пришли и специалисты ОБСЕ. Таким образом, вероятно, что мины взорвались сами.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.