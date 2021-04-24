Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что одной из главных тем на его недавних переговорах в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным было развитие кооперации. Слова белорусского лидера приводит агентство «БелТА».

«Мы в конкретику окунулись. На основе кооперации мы должны вдохнуть во многие производства новую жизнь. В этом суть интеграции... Никто нас никогда не поддержит. Свидетельство тому нынешнее время: санкции против них (России ред.), санкции против нас (Белоруссии — ред.). И это только начало. Нас будут душить-душить», — сказал Лукашенко.

По его словам, также они с Путиным на встрече 22 апреля обсудили темы развития интеграции, новых союзных программ, но главным образом они обратили внимание на злободневные вопросы: цены на углеводородное сырье — газ, нефть, кооперацию.

Лукашенко отметил, что долго обсуждалась проблема производства интегральных схем, широкого спектра техники. Он обратил внимание на то, что Россия смогла создать гиперзвуковое оружие и превзойти в этом вопросе другие страны, в связи с этим, по его словам, и Белоруссии необходимо сконцентрироваться на том, что есть и что предстоит сделать.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко слияние двух государств не обсуждалось.