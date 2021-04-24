Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия даже не думают о поглощении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 24 марта, заявил, что в ходе его недавней встречи в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным они даже не обсуждали поглощение двух стран. Слова белорусского лидера приводит агентство «БелТА».

По его словам, сегодня противники белорусско-российских отношений пытаются толкнуть Минск и Москву на этот путь.

«Если бы я поехал, как они вещали, продавать или сдавать Беларусь, слушайте, это бы им подарок был. А нам это не нужно», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что поглощение Белоруссии Россией не нужно ни Минску, ни Москве.

Ранее Лукашенко назвал главную тему переговоров с Путиным.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались 22 апреля в Москве, их переговоры длились более четырех часов.