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Новости политики

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Эрдоган ответил на признание Байденом геноцида армян

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что чтит память жертв геноцида армян 1915 года. Как сообщает РИА «Новости», турецкий лидер выразил соболезнования их потомкам в послании армянскому патриарху Сааку Машаляну.

«Мы не должны допускать забвения культуры сосуществования турок и армян, приумножавшейся на протяжении сотен лет и считавшейся примером для всего человечества. С уважением чту память армян Османского государства, погибших в сложных условиях Первой мировой войны, выражаю соболезнования их внукам», — сказал Эрдоган.

Он добавил, что попытки политизировать исторические события не помогут в давлении на Анкару. Также Эрдоган призвал к развитию связей с Арменией на основе принципов добрососедства и взаимного уважения.

«После урегулирования карабахского кризиса мы заявили о готовности к развитию связей с Арменией. Сегодня я вновь повторяю этот призыв», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Джозеф Байден официально признал геноцид армян в начале XX века в Османской империи.

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