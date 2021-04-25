Американский посол вызван в МИД Турции

Посол Соединенных Штатов в Турецкой Республике Дэвид М. Сэттерфилд вызван в МИД Турции после признания Джо Байденом геноцида армян в Османской империи, передает Reuters.

«После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Сэттерфилд был вызван в МИД и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу выразили нашу жесткую реакцию, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его», — заявил источник РИА «Новости» в турецком МИДе.

В субботу, 24 апреля, президент США Джо Байден в своем официальном заявлении признал геноцидом массовые убийства этнических армян, организованные и совершенные в начале XX века в Османской империи.

12 декабря 2019 года Сенат Конгресса США принял резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян. Россия официально признала геноцид армян в 1995 году.

Ранее факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 страны. Турция традиционно отвергает соответствующие обвинения.

Кроме того, Турция и Россия могут сблизиться после заявления Джо Байдена по геноциду армян, считает председатель турецкой партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчек