Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов

Михаила Светова увезли в ОВД после обыска в его квартире

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Члена Федерального комитета Либертарианской партии России Михаила Светова увезли в ОВД по Хорошевскому району Москвы после проведенного в его квартире обыска, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Светова, Дмитрия Захватова.

«Обыск в квартире закончился, Михаила везут в отдел полиции по Хорошевскому району», — заявил Захватов.

По его предположению, Светова увезли в Хорошевское ОВД не для допроса, а для составления административного протокола, однако Захватов также отметил, что не располагает конкретными данными.

Захватов утверждает, что полицейские, обыскивавшие квартиру Светова, назвали причиной обыска уголовное дело 2019 года о развратных действиях в отношении его бывшей девушки.

По данным следствия, в 2012 году Михаил Светов размещал на своей странице в Instagram фотографии со несовершеннолетней (на тот момент) девушкой Анастасией Стародубовской.

В квартире Светова уже несколько раз проходил обыск, связанный с этим уголовным делом. В 2019 году его признали свидетелем по делу.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.