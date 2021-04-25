Пашинян подает в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения досрочных парламентских выборов в стране.

«Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов», — сказал он в обращении к нации, которое транслировалась на его странице в Facebook.

Пашинян отметил, что продолжит выполнять обязанности премьер-министра до проведения выборов.

Согласно армянскому законодательству, правительство также уходит в отставку вслед за премьер-министром. Члены кабмина продолжать выполнять свои обязанности до формирования нового правительства.

До этого Пашинян уже сообщал на фоне грядущих парламентских выборов, что уйдет в отставку. По словам политика, он готов передать власть тому, кого выберет народ Армении. При этом снимать свою кандидатуру с выборов Пашинян не намерен. Он подтвердил, что будет вновь искать подтверждения своих полномочий.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».