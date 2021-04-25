Кравчук сообщил об историческом событии на переговорах по Донбассу

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что принятие дополнительных мер контроля за соблюдением режима тишины на востоке Украины станет важным шагом для установления мира, передает РИА «Новости».

Во вторник, 20 апреля, состоялось внеочередное заседание подгруппы в Трехсторонней контактной группы «ТКГ), по итогом которого украинская сторона заявила о прогрессе в вопросе согласования дополнительных мер за соблюдением режима тишины в Донбассе.

«На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению», — сказал Кравчук.

Политик заявил, что по его информации, украинский документ был принят за основу.

«Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие», — заявил Кравчук.

По его словам, в настоящее время данный документ совершенствует рабочая группа.