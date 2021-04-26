Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Президент Украины Владимир Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский

Зеленский не исключил отказ от минского формата

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за реформирование или отмену минского формата для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом украинский лидер сказал в интервью газете Financial Times.

Глава государства обратил внимание на то, что он участвует в процессе, план которого был составлен еще до его прихода к власти в 2019 году.

«У нас есть два варианта: мы можем изменить минский формат, внести в него коррективы. Или мы можем использовать какой-то другой формат… Скорость этого процесса имеет значение», — сказал Зеленский.

Кроме того, он предложил США, Великобритании и Канаде принять более активное участие в дипломатическом процессе.

Ранее пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович заявил, что Украина выступила против участия в переговорах по поводу перемирия на востоке страны самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

До этого главы самопровозглашенных республик сообщили, что готовы встретиться с президентом Украины на линии соприкосновения в Донбассе. При этом Арестович заявил, что киевские власти отказываются от переговоров с ЛНР и ДНР.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.