Зеленский посчитал деэскалацию на границе с Россией заслугой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что деэскалация ситуации на границе с Россией является заслугой Киева. Об этом сообщает газета Financial Times.

По его словам, на Украине приветствуют отвод вооруженных сил России от украинских границ.

Кроме того, Зеленский назвал данную ситуацию «маленькой победой» страны.

20 апреля Зеленский во время видеообращения предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложили об обращении Зеленского встретиться в Донбассе. При этом представитель Кремля отметил, что официальных запросов о встрече от Зеленского в последнее время не поступало. Сам Путин заявил, что если Киев хочет восстановить отношения, Россия будет только приветствовать подобные стремления.