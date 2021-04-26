Песков оценил заявление Зеленского об отмене минского формата

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о рассмотрении Киевом реформирования или отмену минского формата для урегулирования ситуации на юге Украины.

Ранее президент Зеленский выступил за реформирование или отмену минского формата для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом украинский лидер сказал в интервью газете Financial Times.

«Президент (Зеленский — ред.) говорил, о необходимости изменения Минского формата, добавления других стран — это очередной тревожный сигнал», — отметил представитель Кремля.

По его словам, Москва неоднократно говорила о том, что подобные заявления лишний раз на высшем уровне демонстрируют то, что Украина хотела бы Минский процесс видоизменить. При этом, отметил Песков, видоизменить формат, не положив ему конец, невозможно.