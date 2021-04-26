В Кремле ознакомились с заявлением президента Чехии о взрывах во Врбетице

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана о том, что по одной из версий трагедия произошла из-за неосторожного обращения с боеприпасами.

По его словам, в Кремле обратили внимание на соответствующее заявление.

«Какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны и не имеют под собой основы. Это из ряда вон выходящие действия, они недружественные. Они наносят чрезвычайный вред нашим двусторонним предложениям и уже нанесли», — подчеркнул Песков.

Ранее Земан объявил, что контрразведка не сообщала о том, что именно российские агенты находились возле складов боеприпасов, однако подозрение остается весьма серьезным. Правоохранительные органы доказали связь торговца оружием из Болгарии Эмилияна Гебрева со взрывами. Боеприпасы из Врбетицы должны были отправить в Болгарию, что подтверждают договоры и выплата болгарином аванса.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. Согласно информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.