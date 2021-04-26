Москва объявила персоной нон грата сотрудника посольства Италии

Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Рима объявила персоной нон грата сотрудника посольства Италии. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Речь идет о помощнике атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе при посольстве Итальянской Республики в Российской Федерации К. Пачифичи. Он должен будет покинуть территорию России в течение 24 часов.

В министерстве подчеркнули, что высылка сотрудника посольства связана с недружественными и ничем не обоснованными действиями итальянских властей в отношении военного атташата при посольстве России в Риме.

В ночь на 31 марта в Риме по подозрению в шпионаже в пользу России были задержаны капитан военно-морских сил Италии Вальтер Биот и российский военнослужащий, работающий в посольстве РФ в Риме. Предполагается, что итальянский военный передавал российскому дипломату секретную информацию о системах коммуникации в обмен на €5 тыс.

Из Италии были высланы два российских дипломата, которые, по мнению итальянской стороны, связаны с делом о шпионаже. 1 апреля они вылетели в Москву.