Отношения России и Польши назвали худшими со времен Второй мировой войны

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что российско-польские отношения находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны. Об этом он сообщил ТАСС.

«Про нынешнее состояние российско-польских отношений могу сказать, что оно самое плохое за весь период после Второй мировой войны», — отметил посол.

По его словам, главная проблема заключается в том, что Польша целенаправленно ведет дело к разрушению отношений двух государств, связей и их сотрудничества почти во всех областях.

«Мы об этом, конечно, сожалеем, считаем, что отказываться от нормальных отношений с соседями неразумно и нерационально, но особо по этому поводу не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что переломный момент между двумя странами произошел еще в 2014 году, после чего отношения пришли к текущему состоянию.

«В польском политическом и информационном пространстве с 2014 года не прекращается оголтелая русофобская кампания, со стороны официальных лиц неприязненные, зачастую откровенно оскорбительные антироссийские высказывания следуют каждый день, ведущие политические силы состязаются в том, кто из них «круче» по части демонстрации бескомпромиссности в отношении России, основные СМИ неукоснительно исповедуют принцип «о России или плохо, или ничего», — сказал он.

Андреев добавил, что это не может не сказываться на польском обществе.

«Мы вообще считаем, что между Россией и Польшей нет таких действительно проблемных вопросов, которые нельзя было бы достаточно просто решить при наличии обоюдной политической воли. Но раз у польских властей такой воли нет, что ж делать, будем обходиться без этого», — заключил посол.

Ранее власти Польши посчитали Россию виновной в «обострении отношений с международным сообществом».

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. Основанием власти страны назвали нарушение ими «условий дипломатического статуса», а также «действия во вред» Польше.

В качестве ответной меры МИД РФ 23 апреля признал персонами нон грата пятерых сотрудников польского посольства, они должны покинуть Россию до конца дня 15 мая.