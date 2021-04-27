В США заявили о предстоящем откровенном разговоре с Россией

США предстоит откровенный разговор с Россией об ответных мерах Москвы на американские санкции. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США, пишет РИА «Новости».

«Мы пока пытаемся понять в точности, каковы ее (России) намерения», — сказал источник.

Он отметил, что подобные беседы уже проводились, также они пройдут в ближайшее время. По его словам, Вашингтон не хочет обострять ситуацию, но намерен показать Москве, «какую именно деятельность не хотят терпеть».

Ранее официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты стремятся к налаживанию и поддержке открытого диалога по вопросам стратегической стабильности. Также он отметил, что несмотря на эти стремления, отношения между Россией и Соединенными Штатами остаются проблемными.

Глава МИД РФ Сергей Лавров Сергей Лавров рассказал, что Россия и США смогли бы вернуться к нормальным отношениям, если бы это зависело исключительно от Москвы.