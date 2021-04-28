В МИД России прибыли послы Литвы и Латвии

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш и посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас прибыли в здание МИД РФ на Смоленской площади, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, ожидается, что в среду, 28 апреля, в МИД России прибудут также послы Эстонии и Словакии.

Ранее МИД России вызвал послов стран Балтии и Словакии.

В МИДе Словакии выразили стремление строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу».

Чешский президент Милош Земан также заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.