Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии

В качестве ответной меры власти России объявили персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел РФ.

Отмечается, что дипломатам необходимо покинуть территорию России до конца дня 5 мая.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что послу Словакии сообщили о том, что высылка российских дипломатов наносит ущерб двусторонним отношениям.

Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок рассказал, что три сотрудника посольства России в Словакии, которые должны покинуть республику, были под подозрением словацких спецслужб.

До этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.