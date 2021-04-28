В МИД Словакии прокомментировали высылку трех дипломатов из России

Глава МИД Словакии Иван Корчок в ходе совместной пресс-конференции со своим чешским коллегой Якубом Кулганеком прокомментировал высылку трех дипломатов из России. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отношения с РФ были заложены на взаимном уважении и сотрудничестве. Конечно, это (высылка словацких дипломатов из Москвы) скажется на работе нашего посольства, нам будет недоставать трех отъезжающих дипломатов, но я верю, что мы с этим справимся. Мы сделаем максимум для того, чтобы наше посольство в Москве успешно функционировало», — сказал Корчок.

По его словам, высылка из Братиславы трех российских дипломатов, была осуществлена в качестве реакции на инцидент со взрывами на складах в чешской деревне Врбетице и в знак солидарности с Чехией, а также на основе «серьезной информации» от спецслужб Словакии.

Ранее глава МИД Словакии Иван Корчок рассказал, что три сотрудника посольства России в Словакии, которые должны покинуть республику, были под подозрением словацких спецслужб.

До этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава вышлет трех сотрудников российского посольства.

В качестве ответной меры МИД России объявил персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли 2 человека.

Москва эти утверждения категорически отвергает. В ответ на действия Праги МИД России объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.