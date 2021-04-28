МИД Болгарии вызвал посла России

МИД Болгарии вызвал российского посла Элеонору Митрофанову. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное радио.

Причина не уточняется. Министерство сообщит дополнительную информацию после разговора с послом.

Ранее в МИД России были вызваны послы Латвии и Литвы Марис Риекстиньш и Эйтвидас Баярунас.

В МИДе Словакии выражали стремление строить отношения с Москвой, опираясь на взаимное сотрудничество и уважение, а также соблюдая нормы международного права.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание глав правительств Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) «по российскому вопросу».

Чешский президент Милош Земан также заявлял о том, что служба безопасности и информации Чехии не сообщала в своем отчете об инциденте во Врбетице о российских агентах. Он назвал это серьезными, но не доказанными подозрениями в адрес России.