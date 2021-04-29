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Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, 25 марта 2021 года Президент США Джо Байден во время пресс-конференции, 25 марта 2021 года

Байден заявил, что США снова «пришли в движение» после начала его полномочий

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Президент США Джо Байден заявил, что страна снова начала двигаться после начала его полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на в выдержки из его речи в конгрессе, которые распространил Белый дом.

Американский лидер отметил, что после 100 дней его президентства он может доложить государству, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение».

По его словам, США «превращают беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу».

Глава Белого дома также указал, что его администрация, кроме массовой вакцинации от коронавируса, создает «сотни тысяч» рабочих мест и старается гарантировать честность и справедливость в обществе.

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