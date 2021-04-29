Axios: сенаторы США поддерживают проведение встречи Путина и Байдена

Члены Сената США от Демократической и Республиканской партий выступили в поддержку идеи о возможном проведении встречи президентов Соединенных Штатов и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на законодателей.

Так, сенатор-республиканец Марко Рубио выразил мнение, что встреча лидеров двух государств «должна произойти».

«Независимо от того, какие у нас беспокойства по поводу Путина, у него есть ядерное оружие», — сказал политик.

По его словам, лишь одно «это уже означает», что американская сторона должна «как-то взаимодействовать» с российским лидером.

Вместе с тем республиканец Ричард Берр заявил, что у встречи нет «никаких минусов». Конгрессмен Бен Кардин же назвал встречу глав США и РФ «хорошей идеей», обратив внимание на то, что на повестке стоят такие вопросы, как Украина и кибератаки.

Отмечается, что некоторые из сенаторов с ними не согласны.

Сенатор-республиканец Джим Риш считает, что уже известно, как как будет проходить диалог между двумя президентами. По его словам, Байдену следует до встречи с Путиным ввести санкции против «Северного потока — 2». Такое же мнение высказал и сенатор Тед Круз.

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки заявила, что российское и американское правительства рассматривают возможность встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

В середине апреля 46-й президент США во время телефонного разговора с Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера Джо Байдена не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.