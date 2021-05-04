Уроженец Томска рассказал, почему участвует в выборах мэра Нью-Йорка

Уроженец Томска Виталий Филипченко, являющийся кандидатом в мэра Нью-Йорка, рассказал, почему участвует в выборах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого прибыль. Многие идут в мэры просто, чтобы сделать себе рекламу, заработать денег. Я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд. То есть, хочу помочь людям», — уточнил он.

По словам кандидата на пост мэра, большинство оппозиционных действующему мэру кандидатов являются обеспеченными людьми, при этом некоторые уже работали в мэрии.

«Я всегда хотел помогать слабым. Я всегда считал, что должна быть какая-то справедливость. Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу решить их не только для себя, но и для всех людей», — уточнил россиянин.

Филипченко приехал в США свыше 10 лет назад, он занимается грузоперевозками в собственной компании. Россиянин с американским гражданством участвует в выборах на пост главы города в качестве независимого кандидата.

Он также поделился своими наблюдения о жизни в США.

«Здесь понимают, что российское образование очень сильное, и с удовольствием пытаются брать на работу. Вплоть до водителей автобусов, грузовиков. Потому что у нас знают принцип работы трансмиссии, двигателя. Они знают, что при любой поломке на дороге такие водители могут практически сразу ее починить», — подчеркнул он.

Как добавил Филипченко, в том случае. если российский специалист попытается устроиться на работу и руководство увидит, что он из России, то в 99% решение будет положительным.

Предварительные выборы планируется провести 22 июня, всеобщие выборы состоятся 2 ноября.

Ранее Кейтлин Дженнер объявила об участии в выборах губернатора Калифорнии.