Зеленский рассказал о развернувшейся «войне» в Европе из-за Крыма

Конфликт на территории Донбасса и возвращение Крыма в состав России стали «войной в Европе». С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский во время саммита с лидерами Польши, Латвии, Литвы, а также Эстонии.

«Хочу поблагодарить за внимание к Украине. Международные партнеры поддерживают Украину, нашу территориальную целостность, наш суверенитет», — говорилось в заявлении Зеленского в трансляции на странице офиса президента Украины в Facebook.

Украинский лидер поблагодарил страны, поддерживающие позицию Украины. Помимо того, Зеленский считает погибших при протестах в Киеве в 2014 году «борцами за независимость» и связал те события с происходящим в Донбассе.

В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется «страной-агрессором». Москва обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. Российская столица не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об окончательном разрыве страны с «русским миром».