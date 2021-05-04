В Чехии опровергли сообщения о «торге» с Россией из-за Врбетице

Первый вице-премьер, глава министерства внутренних дел Чехии Ян Гамачек опроверг информацию о намерениях чешской стороны договориться с Россией до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Однозначно отвергаю спекуляции в статье Seznam Zprávy. <...> Статья поставлена на спекуляциях и лжи, которые никто из участников (встречи) не подтвердил и не мог подтвердить, потому что такого не было», — цитирует Гамачека РИА «Новости».

Отмечается, что глава МВД подтвердил, что с 14 апреля в министерстве прошли несколько встреч с участием руководителей спецслужб, генерального прокурора и посла Чехии в России. Однако, по его словам, темой встречи стало то, как отразится дело Врбетице на безопасности Чехии и на отношениях с Москвой.

Чешское СМИ до этого со ссылкой на высокопоставленные источники написало, что Гамачек планировал посетить РФ в апреле и договориться о том, чтобы власти не сообщали об инциденте в обмен на проведение саммита Россия — США в столице Чехии, а также бесплатную поставку вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.