Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас

Маас высказался против новых столкновений между Востоком и Западом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном международную политику, выступив против новых столкновений между Востоком и Западом. Об этом он написал в Twitter.

«На встрече с Блинкеном было выражено согласие осуществлять конкретную политику, цель которой — не рыть новые ямы [в отношениях] и не начинать новый конфликт между Востоком и Западом», — написал Маас.

Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран G7 в Лондоне.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией следует избегать конфронтационного курса. При этом он заявил, что экономические санкции ЕС будут оставаться в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.