Маас высказался против новых столкновений между Востоком и Западом

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном международную политику, выступив против новых столкновений между Востоком и Западом. Об этом он написал в Twitter.

«На встрече с Блинкеном было выражено согласие осуществлять конкретную политику, цель которой — не рыть новые ямы [в отношениях] и не начинать новый конфликт между Востоком и Западом», — написал Маас.

Встреча прошла на полях заседания министров иностранных дел стран G7 в Лондоне.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в отношениях с Россией следует избегать конфронтационного курса. При этом он заявил, что экономические санкции ЕС будут оставаться в силе, пока «не будет найдено решение по Крыму и востоку Украины».