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Новости политики

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Президент Болгарии Румен Радев (слева) Президент Болгарии Румен Радев (слева)

Президент Болгарии распускает парламент спустя месяц после выборов

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Президент Болгарии Румен Радев в заявлении в эфире Болгарского национального радио заявил о роспуске избранного 4 апреля Народного собрания и назначении выборов на 11 июля.

«На следующей неделе я своим указом распущу Народное собрание и назначу служебное правительство. В этой ситуации ожидается, что выборы состоятся 11 июля», — заявил Радев.

Такое решение Радев принял после отказа Корнелии Ниновой, лидера Болгарской социалистической партии, сформировать правительство.

Согласно законам страны, президент может передать мандат на формирование правительства любой партии, имеющей представительство в парламенте, но только три раза. После трех попыток глава государства должен назначить служебное (временное) правительство до проведения новых выборов.

Ранее правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» в коалиции с Союзом демократических сил победила на выборах 4 апреля.

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