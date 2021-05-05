В Крыму отреагировали на план Климкина по «возвращению» полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что власти Украины занимаются самообманом, планируя «вернуть» полуостров при помощи водной блокады. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что «давить» на Россию в вопросе «деоккупации» Крыма можно, перестав поставлять воду.

«Во-первых, это весьма недипломатический подход к решению проблемы. Разговор ультиматумов неприемлем. Во-вторых, киевские политики, сродни Климкину, самообманываются, если действительно полагают, что водная блокада поможет им вернуть контроль над полуостровом», — объяснил Гемпель.

Как уточнил глава комитета, подобные действия, связанные с перекрытием воды Украиной, можно считать вопиющим нарушением прав человека. По его словам, на такие нарушения могут не обращать внимания международные правозащитные организации.

«Украина избрала тактику удушения Крыма. Но они забыли, что полуостров является частью великого государства, способного справиться со всеми трудностями», — подчеркнул Гемпель.

Ранее в Госдуме сочли «хайпом» план Климкина по «возвращению» Крыма.