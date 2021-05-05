Злобина назначили главой управления экспертизы и планирования в правительстве

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Виталия Злобина руководителем управления экспертизы и планирования правительства страны. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

До этого Злобин трудился в Минэкономразвития в департаменте обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций на посту директора.

«Начальником управления экспертизы и планирования правительства назначен Виталий Злобин. В этой должности его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», --заявили в пресс-службе.

Как уточняется, управление экспертизы и планирования появилось в структуре аппарата правительства в марте этого года.

«Оно призвано вывести работу с экспертами, отраслевыми ассоциациями, законодательными органами и общественностью на качественно новый уровень», — добавили в кабмине.

Предполагается, что благодаря кадровым изменения получится повысить качество управленческих решений, открыть новые возможности для предметного обсуждения социально значимых вопросов.

Ранее Дмитрия Тетенькина назначили заместителем главы Минприроды России.