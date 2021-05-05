Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики обсудили борьбу с коронавирусом, в том числе с учетом сложившейся ситуации в Турции.

«Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины «Спутник V»», — говорится в сообщении.

Кроме того, идет проработка возможного производства препарата в Турции.

В свою очередь, Эрдоган поблагодарил Россию за оказываемое содействие. Отмечается, что это позволяет кардинально улучшить обстановку и нарастить взаимодействие в туристической сфере.

Также Путин и Эрдоган затронули вопросы региональной проблематики, обстановка в Сирии, Ливии, а также урегулирование конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе.

Ранее посол Турции в РФ Мехмет Самсар сообщил, что Турция будет готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня. По его словам, перед Анкарой стоит задача «в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону».