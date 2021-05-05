Пушков назвал «клоуном» депутата Рады и высмеял его инициативу

Российский сенатор Алексей Пушков критически высказался об идее депутата Рады Алексея Гончаренко, который ранее предложил присвоить Украине статус главного союзника США за пределами НАТО.

Он назвал украинского парламентария «клоуном из Рады», которого недавно даже выгнали с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщалось, Гончаренко лишили права голоса на три месяца после того, как в ходе своего выступления в ПАСЕ он поднял украинский флаг. Несмотря на замечания, депутат продолжил выступление и замолчал лишь тогда, когда ему отключили микрофон.

Политик считает, что «это и есть цвет нынешней украинской правящей страты», поскольку элитой данную публику «назвать язык не поворачивается». «Украина у этих безнадежных провинциалов — «восточная граница Запада», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такие украинские политики «рвутся туда» со «своей несуществующей «великой историей» и «агрессивным национализмом», которые сразу же превращаются в униженное заискивание перед любым представителем Запада.