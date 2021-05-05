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Новости политики

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Жителей ФРГ удивила речь Путина на немецком языке

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Блогер из Берлина выложил в TikTok видео, где сравнил уровень владения немецким языком российского лидера Владимира Путина и кандидата на пост канцлера от партии «Зеленые» Анналены Баербок.

Многие пользователи посчитали, что во время своего выступления в Бундестаге в 2001 году Путин, хоть и говорил с акцентом, но не допускал речевых ошибок, оговорок и запинок, в отличие от Баербок.

«Путин — очень разговорчивый человек. Мое уважение его навыкам владения немецким языком», — написал пользователь conhex91.

В свою очередь, пользователь Torstenstiehm отметил, что Путина легче понять, чем Баербок, которая сделала несколько запинок.

Ранее в Германии партия «зеленых», выступающая против строительства «Северного потока — 2», обогнала по популярности правящую Христианско-демократическую партию (ХДС).

По данным опроса института, «зеленые» получили бы на выборах 28% голосов, тогда как ХДС получил бы 27%. При этом Социал-демократы бы получили только 13% голосов.

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