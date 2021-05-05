В G7 подтвердили приверженность антироссийским санкциям по Украине

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» подтвердили важность антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммюнике, принятое по итогам встречи политиков.

Также в организации призвали российские власти принять меры по деэскалации ситуации на границе с Украиной и в Крыму.

Ранее министры иностранных дел G7 выступили за стабильные отношения с Россией. Тем не менее, подчеркивается, что страны продолжат усиливать свои коллективные возможности, чтобы сдерживать российские действия. Как заявили в G7, поведение России угрожает миропорядку, основанному на правилах, в том числе в сфере безопасности.

С 3 по 5 мая в Лондоне проходит первая за два года очная встреча министров иностранных дел стран G7. В ней принимают участие главы МИД Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, Канады и Японии. Также на мероприятии присутствуют глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, представители Австралии, Индии, Южной Кореи, ЮАР и генсек Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).