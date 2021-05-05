Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Парламент Чехии требует расследовать утечку информации об инциденте во Врбетице

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии требует, что правительство республики обеспечило расследование национальными спецслужбами и полицией утечку информации об инциденте во Врбетице в СМИ, передает ТАСС.

Как сообщается, в среду, 5 мая, прошло закрытое заседание нижней палаты.

На совещании обсуждалась публикация чешского интернет-издания «Список». В материале говорилось, что первый вице-премьер и министр внутренних дел республики Ян Гамачек, который планировал приехать в Москву 19 апреля, якобы хотел замять скандал со взрывами на складах взамен получения Чехией партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и согласие на проведение встречи президентов России и США в Праге.

Глава МВД категорически отверг данную информацию. Он считает, что это спекуляции, которые «наносят ущерб интересам Чехии» и «на руку интересам иностранного» государства.

Гамачек собирается привлечь к уголовной ответственности авторов статьи и потребовать от издателя «Списка» выплаты компенсации за причиненный ему моральный ущерб в размере 10 млн крон (около €400 тыс.).

Вместе с тем глава полиции Чехии Ян Швейдар написал в своем Twitter, что в отношении него завели уголовное дело по обвинению в утечке секретной информации, «несмотря на то что он говорил об инциденте во Врбетице исключительно на заседаниях, проходивших в закрытом режиме».

Ранее глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что в Москве знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.