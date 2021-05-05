Парламент Чехии требует расследовать утечку информации об инциденте во Врбетице

Палата депутатов (нижняя палата) парламента Чехии требует, что правительство республики обеспечило расследование национальными спецслужбами и полицией утечку информации об инциденте во Врбетице в СМИ, передает ТАСС.

Как сообщается, в среду, 5 мая, прошло закрытое заседание нижней палаты.

На совещании обсуждалась публикация чешского интернет-издания «Список». В материале говорилось, что первый вице-премьер и министр внутренних дел республики Ян Гамачек, который планировал приехать в Москву 19 апреля, якобы хотел замять скандал со взрывами на складах взамен получения Чехией партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и согласие на проведение встречи президентов России и США в Праге.

Глава МВД категорически отверг данную информацию. Он считает, что это спекуляции, которые «наносят ущерб интересам Чехии» и «на руку интересам иностранного» государства.

Гамачек собирается привлечь к уголовной ответственности авторов статьи и потребовать от издателя «Списка» выплаты компенсации за причиненный ему моральный ущерб в размере 10 млн крон (около €400 тыс.).

Вместе с тем глава полиции Чехии Ян Швейдар написал в своем Twitter, что в отношении него завели уголовное дело по обвинению в утечке секретной информации, «несмотря на то что он говорил об инциденте во Врбетице исключительно на заседаниях, проходивших в закрытом режиме».

Ранее глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что в Москве знали о наличии у Праги данных о якобы участии агентов российских спецслужб во взрывах на складах во Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.