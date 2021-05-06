Небензя уличил страны Запада в нежелании слушать жителей Донбасса

Постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что западные страны преподносят в качестве российской пропаганды реальные рассказы жителей Донбасса. Об это он сообщил в ходе в ходе заседания Совета Безопасности ООН «Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине», трансляция которого велась на YouTube-канале Press Office Russian Mission.

Ранее жительница поселка Горловка Анна Тув, чьи муж и 11-летняя дочь погибли при обстреле украинских вооруженных сил, на неформальном заседании Совбеза ООН призвала прекратит агрессию Киева.

«Всё, что мы тут говорили, было названо российской пропагандой. Некоторые из вас утверждают, что это неверная картина, что это продукт российской пропаганды. Но люди, которых вы видели сегодня, — настоящие <...> Фактически вы называете российской пропагандой ту очень неудобную информацию, которую вы должны слушать, и тех людей, которые могут предоставить такую информацию», — заявил Небензя.