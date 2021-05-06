Президент Бразилии заявил, что у него хорошие отношения с Путиным

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что у него хорошие и близкие отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает.

«Я очень близок с лидером России Владимиром Путиным. Россия — это страна, представляющая большой интерес для Бразилии», — сообщил он.

Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило ввоз и применение в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Ранее в апреле Верховный суд Бразилии обязал Национальное агентство по надзору за здоровьем (Anvisa) принять решение относительно регистрации этого препарата за месяц.

6 апреля президент Бразилии Жаир Болсонару обсудил с главой России Владимиром Путиным регистрацию в республике российской вакцины «Спутник V», а также организацию поставок и производства препарата на территории страны.

28 марта бразильский регулятор приостановил рассмотрение заявки на регистрацию этого российского препарата. По данным регулятора, причиной приостановки стал неполный комплект документов при подаче заявки.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.