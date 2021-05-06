Песков: новой информации о встрече Путина и Байдена нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время нет новой информации о ходе подготовки возможной встречи лидеров России и США — Владимира Путина и Джо Байдена, передает РИА «Новости».

«Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем», — сказал представитель Кремля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возможная встреча президентов России и Соединенных Штатов пошла бы на пользу обеим странам.

В апреле Байден во время телефонного разговора с Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране.

Пресс-секретарь президента России, в свою очередь, пояснил, что официального ответа по участию Путина в саммите с американским лидером не было. По словам представителя Кремля, данное предложение изучается.