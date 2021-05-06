Песков прокомментировал информацию о «работе» Боширова и Петрова на Кремль

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему неизвестно о работе Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого в издании Bellingcat заявили, что Петров и Боширов якобы начали работать в Кремле.

«Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль — это историческое здание, наследие ЮНЕСКО», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

По словам Пескова, он также не располагает сведениями о подобной работе Петрова и Боширова в администрации президента.

«Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием», — прокомментировал представитель Кремля.

Ранее подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов объясняли, что заняты в фитнес-индустрии. По их заверениям, деятельность связана со спортивным питанием.

Кроме того, МИД прокомментировал заявления Праги о Петрове и Боширове.