Зеленский пошутил про вездесущих русских

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном пошутил про вездесущих русских. Об этом пишет РИА «Новости».

«Вы не расслышали?» — так Зеленский обратился к иностранной журналистке во время своего выступления.

Та ответила, что услышала перевод на русский. Зеленский удивился этому, а после пошутил, что «они (русские) здесь, они везде».

Ранее Блинкен заверил, что США и «Большая семерка» поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Зеленский, в свою очередь, поблагодарил госсекретаря США за санкции Вашингтона, введенные против России. Также украинский политик заявил, что обсуждались ситуация на Донбассе и ход реформ на Украине.

В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев. Его самолет приземлился в «Международном аэропорту «Борисполь».