Блинкен и Кулеба обсудили американское участие в конфликте на Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили возможность привлечения США к дипломатическому урегулированию обострившейся ситуации на Донбассе. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.

«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что это должно проводиться в тесной координации с Германией и Францией, которые являются сторонами нормандского формата.

Ранее глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что приезд американского госсекретаря Энтони Блинкена в Киев может привести к обострению ситуации в Донбассе.

По словам Пасечника, Украина требуется Соединенным Штатам в качестве «орудия» против России. Он обратил внимание, что после визита Блинкена улучшения ситуации в Донбассе точно не произойдет.