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Новости политики

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Латвия назвала имя высланного из России дипломата

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Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс раскрыл личность латвийского дипломата, который был выслан из РФ в ответ на решение Риги выдворить российского дипломата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам министра, этим выдворенным должностным лицом является «опытный» военный атташе и военный дипломат Янис Дрейманис.

Пабрикс отметил, что данный сотрудник латвийской дипмиссии в течение своей профессиональной карьеры «с честью представлял интересы» Риги, «завоевав уважение и высокую оценку среди отечественных и зарубежных коллег».

23 апреля МИД Латвии объявил дипломата посольства России персоной нон грата в знак солидарности с Чехией. Во внешнеполитическом ведомстве республики заявляли, что соответствующее решение было принято в знак солидарности с чешским правительством «в связи с нелегальными действиями российских разведывательных служб в Чешской Республике».

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

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