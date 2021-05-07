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Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможном отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT. Его слова приводятся на сайте американского Госдепартамента.

Вопрос о том, рассматривает ли американская администрация возможность отключения России от системы, был задан Блинкену в ходе интервью радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Я не хотел бы отвечать на гипотетические вопросы о том, что мы могли бы сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что когда речь идет о сдерживании агрессии или ответе на нее, мы рассмотрим все разумные варианты», – ответил глава Госдепа.

При этом он подчеркнул, что США предпочли бы иметь с Россией «более стабильные предсказуемые отношения».

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия работает над минимизацией ущерба в случае отключения от международных финансовых инструментов, однако на данный момент сценарий отключения страны от системы SWIFT считается гипотетическим.

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