Глава ЛНР назвал Донбасс вероятной темой переговоров Путина и Байдена

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник уверен, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на встрече обсудят ситуацию в Донбассе. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«На мой взгляд, на сегодняшний день <...> Донбасс – это одна из самых горячих точек на Земле <...> Поэтому я думаю, что эта тема - очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным», – заявил Пасечник.

Он пояснил, что конфликт в Донбассе затрагивает интересы практически всей Западной Европы и США, кроме того, в происходящее «пытаются втянуть» Россию.

При этом глава самопровозглашенной ЛНР согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации. По его мнению, ситуация «дошла уже до крайней черты» и «до абсурда доводить никто не будет».

В середине апреля глава США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил ему провести личную встречу в третьей стране. Впоследствии Байден выразил надежду, что переговоры состоятся в июне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь пояснил, что официального ответа по участию Владимира Путина в саммите с участием американского лидера не было. По словам представителя Кремля, сейчас данное предложение изучается.

Ранее сообщалось, что США и Украина договорились координировать позиции при подготовке саммита Путина и Байдена.