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Госсекретарь США Энтони Блинкен Госсекретарь США Энтони Блинкен

Блинкен назвал продуктивным свой визит на Украину

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев, в рамках которого он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом глава Госдепа заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Продуктивно провел время в Киеве с президентом Зеленским и со всеми, с кем я встретился», – написал Блинкен.

Он также подчеркнул, что американская сторона «полна решимости» перед якобы «агрессией» со стороны России, и выразил поддержку украинским реформам, направленным на обеспечение «суверенного, демократического и преуспевающего» будущего Украины.

6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен в рамках визита в Киев провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ходе переговоров они обсуждали российский газопровод «Северный поток — 2», ситуацию в Донбассе, Крым и коррупцию на Украине.

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