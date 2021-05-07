Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условие для проведения досрочных выборов в стране, сообщает «БелТА».

По его словам, он готов провести досрочные выборы параллельно с новыми выборами главы США.

«Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Белоруссии выборы», — заявил Лукашенко.

Глава республики напомнил, что во время последних президентских выборов в США «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны».

По мнению Лукашенко, противники Трампа «вытерли ноги о действующего президента».

Ранее министры иностранных дел стран G7 призвали власти Белоруссии провести новые выборы и освободить всех политических заключенных.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.