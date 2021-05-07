ЕС готовит четвертый пакет санкций против Белоруссии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Евросоюзе.

«Мы действительно работаем над четвертым пакетом санкций по Белоруссии. Различные рабочие группы в Совете ЕС должны достичь договоренности по составляющей», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что новые санкции будут подготовлены к следующей встрече глав МИД Евросоюза в июне.

В Белоруссии 9 августа прошлого года прошли выборы президента республики, на которых победил Александр Лукашенко, занимающий этот пост уже четверть века. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Его основная соперница — Светлана Тихановская — получила 10,12% голосов.

Вслед за объявлением результатов в Белоруссии начались массовые митинги. Сначала их жестко подавляли силовики, затем — после того, как европейские страны обратили внимание на ситуацию в республике, — противодействие демонстрантам происходило в более мягкой форме.

Ситуация в стране привела к тому, что ЕС и США наложили санкции на отдельные ведомства и на некоторых чиновников, которые, по мнению этих стран, причастны к подавлению протестов и фальсификации выборов.

Позже Белоруссия ввела ответные санкции против Запада. В частности, в «черный список» попали товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf.