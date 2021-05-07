Блинкен заявил, что некоторые действия США подрывали «порядок, основанный на правилах»

Во время заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что за последние годы действия Соединенных Штатов подрывали порядок, основанный на правилах, и веру других в приверженность Вашингтона к соблюдению этих правил. Об этом сообщает ТАСС.

«Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно», — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь указал, что США во главе с администрацией Джо Байдена уже возвращаются к многосторонней работе с международным сообществом. Блинкен напомнил, что Вашингтон вновь присоединился к Парижским соглашениям по климату, вернулся к работе со Всемирной организацией здравоохранения. Также США ведут работу по возвращению в Совет ООН по правам человека, занимаются дипломатией для восстановления ядерной сделки с Ираном и укрепления режима нераспространения.

Ранее Блинкен назвал продуктивным свой визит в Киев, в рамках которого он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.